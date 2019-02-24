Краснодар, 24 февраля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. 122 дорожно-транспортных происшествия произошло в Краснодаре за минувшую ночь с 23 на 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В автоавариях всего пострадали 11 человек. По предварительной информации, все ДТП связаны с ухудшившимися метеоусловиями и несоблюдением водителями правил дорожного движения. Большая часть водителей, несмотря на предупреждения метеорологов и на просьбы администрации города к водителям не предпринимать поездок на летней резине, не сменили летнюю резину на своих автотранспортных средствах.

При этом в пресс-службе отметили, что гололедицы на дорогах Краснодара не было, так как дорожное полотно было обработано противогололёдными материалами.

В городской администрации Краснодара сообщили также, что за ночь было обработано песчано-солевой смесью 112 участков улично-дорожной сети, для этого было использовано 155,5 тонн смеси.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых ДТП в Краснодаре, в которых приняли участие 24 автомобиля. Лёгкие травмы получили два человека.