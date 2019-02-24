Санкт-Петербург, 24 февраля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. 24 февраля Михайловский замок в Петербурге приглашает всех интересующихся отечественной историей на выставку «Николай I». В этот день в рамках акции «Культурный выходной» вход в музей будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

Франц Крюгер. Портрет императора Николая I (фрагмент). 1852

Шестая выставка из цикла «Сага о Романовых» рассказывает о государственной деятельности императора Николая I. В экспозиции представлены парадные портреты императора, вазы, сервизы, мебель и бронза, принадлежавшие императорской семье.