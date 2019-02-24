Три человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в Башкирии
Уфа, 24 февраля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Три человека погибли, трое пострадали в результате пожара в жилом частном доме в Зианчуринском районе в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Информация о пожаре в частном жилом бревенчатом доме в деревне Идельбаково Зианчуринского района Башкирии поступила в 09:30 мск. Для тушения пожара были привлечены 10 человек личного состава и 4 единицы техники.
Пожар был ликвидирован в 11:05 мск. При разборе завалов на месте пожара были обнаружены тела трёх погибших. Погибли женщина 34-х лет, ребёнок полутора лет и мужчина, чья личность устанавливается.
Также при пожаре пострадали 15-летняя девочка и 7-летний мальчик. Им была оказана необходимая помощь. В Центральную районную больницу села Исянгулово была госпитализирована 51-летняя женщина.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей.
Ранее ИА REGNUM сообщило об эвакуации 61 жильца многоэтажного дома в Магнитогорске из-за задымления, возникшего в результате пожара в примыкающем к дому торговом центре. В результате инцидента никто не пострадал.