Уфа, 24 февраля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Три человека погибли, трое пострадали в результате пожара в жилом частном доме в Зианчуринском районе в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Цитата из к/ф «Прощание». реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

Информация о пожаре в частном жилом бревенчатом доме в деревне Идельбаково Зианчуринского района Башкирии поступила в 09:30 мск. Для тушения пожара были привлечены 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар был ликвидирован в 11:05 мск. При разборе завалов на месте пожара были обнаружены тела трёх погибших. Погибли женщина 34-х лет, ребёнок полутора лет и мужчина, чья личность устанавливается.

Также при пожаре пострадали 15-летняя девочка и 7-летний мальчик. Им была оказана необходимая помощь. В Центральную районную больницу села Исянгулово была госпитализирована 51-летняя женщина.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщило об эвакуации 61 жильца многоэтажного дома в Магнитогорске из-за задымления, возникшего в результате пожара в примыкающем к дому торговом центре. В результате инцидента никто не пострадал.