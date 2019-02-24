Шэньян, Китай, 24 февраля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Статистическое исследование показало обратную связь между высоким уровнем потребления лука и риском возникновения рака кишечника. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Asia Pacific Journal of Clinical Oncology.

(сс) NjoyHarmony Лук и чеснок

Учёные из Китайского медицинского университета в городе Шэньян сопоставили данные о пищевых привычках 833 пациентов с раком кишечника с контрольной группой из такого же количества человек. Контрольная группа была подобрана таким образом, чтобы совпадала с группой пациентов по возрасту, полу и месту жительства (городская или сельская местность).

Результаты исследования показали, что и у мужчин, и у женщин с высоким уровнем потребления репчатого лука, лука-порея и чеснока риск возникновения рака кишечника оказался ниже на 79% по сравнению с людьми с низким уровнем потребления лука.

Учёные отметили, что это исследование поможет в разработке мер для профилактики рака кишечника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специалисты Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США представили результаты исследования, показавшего, что высокий уровень потребления сахара привёл к ускорению роста раковой опухоли у группы подопытных мышей.