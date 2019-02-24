Лион, Франция, 24 февраля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Нападающий футбольного французского клуба «Лион» Набиль Фекир не будет принимать участие в матче его команды с футболистами «Монако» в рамках 26-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата, сообщает 24 февраля L'Equipe.

(сс) Thomas FABRE Набиль Фекир

Согласно данным издания, 25-летний форвард травмировался на одной из тренировок «Лиона». И хотя в результате проведенного медицинского обследования было установлено, что травма Фекира не является серьезной, тренерский штаб лионского клуба предпочел не рисковать и дать футболисту время на восстановление.

Отметим, матч 26-го тура чемпионата Франции между клубами «Лион» и «Монако» состоится позднее 24 февраля и начнется в 23:00 мск.

Напомним, «Лион» после 25 туров Лиги 1 занимает третье место в турнирной таблице с 46 очками. «Монако» на семнадцатой, предпоследней строчке с 22 очками.