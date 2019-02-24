Пекин, 24 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Учёные из КНР разработали вживляемый композитный материал, восстанавливающий повреждённую костную ткань и стимулирующий её рост. Исследование опубликовано в журнале Biomaterials.

(сс) jarmoluk Лаборатория

Термическое воздействие является распространённым приёмом стимулирования регенерации повреждённой костной ткани. Однако при простом внешнем температурном воздействии к костной ткани доставляется недостаточное количество тепла, поэтому медики используют электромагнитное излучение инфракрасного диапазона, которое обладает более высокой проницаемостью.

Учёные из Академии наук Китая и Городского университета Сянгана под руководством Тун Липина представили вживляемый биокомпозитный материал, обладающий высокой фототермальной чувствительностью. Новый композит, содержащий наноматериал из чёрного фосфора, повышает температуру под воздействием инфракрасного излучения даже будучи покрытым 7 мм слоем костной ткани.

Эксперименты с мышами показали, что повреждённая костная ткань заживает значительно быстрее при установке имплантатов из нового композита. Авторы исследования отметили, что новый материал может получить широкое распространение в клинической практике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года группа учёных из нескольких российских институтов представила новый биоразлагаемый и биосвоместимый материал для протезирования сухожилий.