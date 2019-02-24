Эдмонтон, Канада, 24 февраля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».

(сс) Mack Male На льду арены «Роджерс Плэйс»

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет во встрече открыл Джош Карри на 17-й минуте игры, и эта шайба стала для него первой в НХЛ. Затем его коллега по команде Сэм Ганье на 21-й минуте игры увеличил отрыв от «Анахайма», удвоив счет. И на 33-й минуте гостям удалось одну шайбу отыграть усилиями Картера Рауни.

Первой звездой игры признан финский голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен, который смог отразить 33 из 34 брошенных по его воротам шайб.

Отметим, по итогам игры «Эдмонтон» с 56 очками находится на предпоследнем, четырнадцатом месте западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 57 очками занимает там же тринадцатую строчку.