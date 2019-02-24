Луганск, 24 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня военнослужащими ВСУ. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

При обстрелах украинскими боевиками применялись миномёты калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты.

Под обстрел попали позиции Народной милиции в следующих населённых пунктах ЛНР: Золотое-5, Молодежное, Калиново-Борщеватое, Донецкий, Знаменка.

В результате обстрелов погибших и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Повреждений и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести нарушениях режима прекращения огня боевиками ВСУ.