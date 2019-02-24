Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Теннисный дуэт в составе аргентинец Монсеррат Гонсалес и чилиец Николас Харри стали победителями в парном разряде на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает 24 февраля Сhampionat.com.

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В финальном матче турнира в парном разряде Гонсалес и Харри переиграли бразильский дуэт в составе Томас Беллуччи и Рожериу Дутра да Силва со счётом 6:7 (3:7), 6:3, [10:7].

Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. За это время Гонсалес и Хари дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки реализовали один брейк-пойнт. Их соперники два раза подали навылет и шесть раз ошиблись при подаче.

Отметим, это второй титул АТР для Харри, завоеванный в парном разряде. В активе Гонсалеса шесть побед в парных турнирах АТР.