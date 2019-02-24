Санкт-Петербург, 24 февраля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В страшном ночном ДТП на Невском проспекте Петербурга погибли гражданин США и жительница Москвы. По предварительным данным, находившийся за рулем BMW X-6 29-летний выходец из Азербайджана ранее был лишен водительских прав.

Https://vk.com/spb_today Смертельное ДТП на Невском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, по сообщению ГИБДД, в 00:29 мск 24 февраля на Невском проспекте у дома №55 мужчина, 1989 года рождения, сбил группу пешеходов на тротуаре. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, трое госпитализированы.

Как уточняет агентство «Оперативное прикрытие», среди сбитых людей были 40-летний гражданин США и четверо жителей Москвы: 29-летние муж с женой, 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Американец и 38-летняя москвичка погибли, супруги и молодой мужчина были доставлены в Мариинскую больницу.

«Владелец BMW X-6 Мурад К. 13 ноября 2018 года был лишен права управления транспортным средством за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение», — сообщает источник.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили эту информацию

По данным «Фонтанки», Мурад К. имеет российское гражданство и с 2010 года живет в Петербурге вместе с родственниками.

«За последние пару лет сотрудники ГИБДД составили на него 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения», — уточняет издание.

Предполагаемый виновник задержан, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Максимальное наказание за такое преступление — до девяти лет лишения свободы.