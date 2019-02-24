Магнитогорск, Челябинская область, 24 февраля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Жильцы дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, были эвакуированы в связи с пожаром в торговом центре, прилегающем к дому. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

74.mchs.gov.ru Пожарный

По данным МЧС, возгорание произошло в 04:03 по местному времени в ночь на 24 февраля в торговом центре «Зори Урала», который находится в пристройке, прилегающей к жилому дому на улице Карла Маркса. Это именно тот дом, где произошло обрушение подъезда 31 декабря 2018 года.

Загорелись товары хозяйственного назначения в одном из торговых залов центра. Во время пожара произошло задымление внутри жилого дома. В целях безопасности из жилого дома был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей, из подъездов №11 и №12. Для размещения и обогрева людей администрация города Магнитогорска выделила два автобуса.

Возгорание было полностью ликвидировано в 06:04 по местному времени. После успешной ликвидации возгорания в торговом центре и проветривания помещений в жилом доме все эвакуированные благополучно вернулись в свои квартиры. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий инцидента привлекались 38 человек личного состава и 12 единиц техники.

К выяснению причин и обстоятельств произошедшего привлечены специалисты отдела дознания. Кроме того, в Магнитогорск направлена испытательная пожарная лаборатория.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Туле.