Даллас, США, 24 февраля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харикейнз» нанес разгромное поражение с сухим счетом хоккеистам «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 февраля Сhampionat.com.

(сс) Amy Meredith Хоккейный клуб «Каролина Харикейнз»

Игра проходила на льду «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе и завершилась с разгромным сухим счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы в матче на счету шведского форварда «Каролины» Лукаса Валльмарка (4-я), Джастина Фолка (22-я в большинстве) и Джордана Мартинука (58-я в пустые ворота).

Вратарь «Каролины» Кёртис Макэлинни оформил в матче шут-аут, отразив все 24 шайбы, брошенные по его воротам.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не принимал участия в игре, его партнер по клубу нападающий Валерий Ничушкин за 7 минут 42 секунды не отметился никакими результативными действиями.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 13 минут 50 секунд и также не сделал за это время ничего результативного.

Отметим, по итогам игры «Каролина» с 72 очками находится на восьмом месте восточной конференции НХЛ. «Даллас» с 65 очками расположился на седьмой позиции запада и это четвертый проигрыш команды в последних пяти матчах.