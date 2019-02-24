Майами, США, 24 февраля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Молдавский теннисист Раду Албот одержал победу в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Делрэй-Бич (США) над американским спортсменом Маккензи Макдональдом, сообщает 24 февраля Sport 24.

(сс) Steven Pisano Раду Албот

Молдавский спортсмен победил американца в трех сетах со счетом 6:3, 6:0, 6:0.

Соперники провели на корте 1 час 30 минут. За это время Албот, являющийся 82-й ракеткой мира, шесть раз подал навылет, дважды допустил двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 84-м в рейтинге АТР, дважды подал навылет, семь раз ошибся при подаче и реализовал два брейка.

До этого теннисисты ни разу не встречались.

Отметим, в финале турнира АТР в Делрэй-Бич Раду Албот сразится с представителем Великобритании Дэниэлом Эвансом, который ранее обыграл в трех сетах американца Джона Изнера в другом матче полуфинала.