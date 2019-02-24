Москва, 24 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Известный публицист Анатолий Вассерман прокомментировал обвинения актера Алексея Серебрякова в адрес России, которая, с его точки зрения, развязывает войны, сообщает 24 февраля RT.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

По мнению Вассермана, высказывания Серебрякова обсуждать достаточно сложно, так как во время интервью он, с точки зрения публициста, играет определенную роль, подстраивается к аудитории.

«Большая часть актёров более привержены театру, потому что они ощущают реакцию зрителей и под неё в какой-то мере подстраиваются, реагируют. Это, к сожалению, приводит к тому, что актёр, беседуя о жизни, очень часто начинает подстраиваться под то, что от него ожидают», — отметил Вассерман.

Напомним, актер Алексей Серебряков известен своей критикой в адрес внешней политики России, накануне он вновь обрушился на свою родину, которую он покинул в 2012 году, с обвинениями.

По мнению артиста, Россия виновна в развязывании войн в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, а также в ряде африканских государства.