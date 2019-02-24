Москва, 24 февраля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Москва в воскресенье, 24 февраля, окажется под влиянием тёплого сектора обширного атлантического циклона. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель в Москве

В московском регионе, по словам метеорологов, следует ожидать облачную погоду с осадками в виде снега. На дорогах гололедица.

Температура воздуха в Москве составит 0…+2 градуса. В Подмосковье ожидается от — 2 до +2 градусов. Ветер будет дуть преимущественно западный, силой 4−9 м/секунду.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. По данным метеорологов, это немного выше нормы (норма для Москвы — 748 мм рт. ст.)

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпадении в Москве 4 мм осадков в виде снега в ночь на 22 февраля. По прогнозам метеорологов, климатическая весна в Москве ожидается не раньше конца марта