Лос-Анджелес, США, 24 февраля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Американская компания Apple должна будет приобрести несколько медиакомпаний, чтобы успешно запустить сервис потокового вещания, заявил аналитик Дэн Айвс из Wedbush Securities. Об этом сообщает CNBC.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Поглощение

Эксперт отметил, что Apple необходимо совершить несколько сделок по приобретению компаний, которые будут производить видео для сервиса потокового вещания.

«Если они хотят быть серьёзным игроком в сфере потокового вещания, то им придется значительно инвестировать в платформу с точки зрения наличия собственного оригинального контента», — подчеркнул аналитик Wedbush Securities.

Среди медиакомпаний, которые могла бы приобрести Apple, Айвс выделил A24 Studio, Lionsgate, Viacom / CBS, Sony Pictures, MGM Studios и Netflix. Он прогнозирует, что если Apple не прибегнет к политике слияний и поглощений, то запуск сервиса потокового вещания станет серьёзной стратегической ошибкой, которая будет преследовать компанию многие годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года сервис потокового вещания Disney+ планирует запустить американская компания The Walt Disney Company. Эксперты считают, что сумма общих затрат компании в сервисы потокового вещания превышает отметку в $1 млрд.