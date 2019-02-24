Ванкувер, Канада, 24 февраля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» разгромил с сухим счетом хоккеистов «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».

(сс) Fanny Schertzer Хоккейная клюшка

Игра проходила в Ванкувере и завершилась разгромом хозяев с сухим счетом 4:0.

Шайбы в составе победителей на счету Кейси Сизикаса (5-я минута), Райана Пулока (15-я), Антони Бовиллье (43-я) и Кэла Клаттербака (59-я).

Первой звездой матча признан голкипер «Айлендерс» Робин Ленер, отразивший все 36 бросков по его воротам и оформивший таким образом четвертый шут-аут в сезоне на свой счет.

Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провел на льду 19 минут и 58 секунд, и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Нью-Йорк Айлендерс» с 79 очками находятся на третьей позиции восточной конференции НХЛ, «Ванкувер» с 60 очками расположился на двенадцатой строчке запада и это третье поражение подряд для команды.