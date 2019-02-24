Хабаровск, 24 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Процессуальную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи роженице в роддоме Хабаровска проводит Следственное управление следственного комитета России по Хабаровскому краю. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Младенец с мамой

В ходе проведения проверки выяснилось, что 6 февраля 2019 года в родильный дом №2 города Хабаровска была доставлена жительница Хабаровска 35-ти лет для оказания ей услуг родовспоможения. Женщину поместили в предродовую палату, где она, не дождавшись медицинской помощи от врачей, самостоятельно родила ребёнка.

При этом ряд местных СМИ утверждал, что сам процесс родоразрешения проходил непосредственно на полу предродовой палаты.

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, выявлены условия ненадлежащего оказания услуг родовспомомжения. Будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала роддома, где произошло ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что ребёнок родился на свет здоровым, его жизни, а также жизни и здоровью матери ничего не угрожает. В настоящее время мать с новорожденным выписаны из роддома по месту проживания.

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