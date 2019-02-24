Москва, 24 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Внук Льва Троцкого Эстебан Волков совместно с CEIP-LT создал петицию против мини-сериала «Троцкий», который ранее купил Netflix. Известные ученые, писатели, журналисты, художники и политические деятели со всего мира уже подписались под петицией, сообщается на официальном сайте CEIP-LT.

Цитата из т/с «Троцкий». реж. Александр Котт, Константин Статский. 2018. Россия Константин Хабенский в роли Льва Троцкого

Среди подписавшихся: Славой Жижек, Фредрик Джеймисон, Роберт Бреннер, Алекс Каллиникос, Чинция Арруцца и Нэнси Фрейзер, Хорхе Алеман, Ален Кривин, Оливье Безансно и др. Авторы считают шоу «клеветническим», а сама публикация о создании петиции на сайте CEIP-LT вышла под заголовком «Netflix и Правительство России объединяются, чтобы распространять ложь о Троцком». Также сообщается, что подписать петицию может любой желающий — для этого нужно связаться с руководителями портала Left Voice по электронной почте.

Напомним, что «Троцкий» — это телевизионный сериал режиссёров Александра Котта и Константина Статского, премьера которого состоялась на «Первом канале» 6 ноября 2017 года. Проект состоит из восьми серий, на протяжении которых рассказывается биография Льва Троцкого и его роль в политических событиях 20-го века. Главную роль в нём исполнил Константин Хабенский.

На момент выхода «Троцкий» стал самым популярным сериалом российского телевидения (с рейтингом 4,9% на Mediascope). Права на показ сериала купили телеканалы Дании и Мексики, а на премии «ТЭФИ» 2018-го «Троцкий» победил в трёх номинациях: «Телевизионный фильм/сериал», «Режиссёр телевизионного фильма/сериала» и «Актёр телевизионного фильма/сериала». В декабре 2018 года права на показ сериала купила компания Netflix.

Несмотря на успех сериала и его многочисленные награды, «Троцкий» подвергся жёсткой критике со стороны профессиональных историков и журналистов. Эксперты считают, что сериал «пренебрежительно относится к историческому контексту», а его создатели «повсеместно искажают факты». А сами продюсеры шоу (Константин Эрнст и Александр Цекало) утверждают, что лишь частично опирались на исторические факты.

«Мы опирались на основные пункты биографии, но нам хотелось показать модельного персонажа любой революции», — заявил Константин Эрнст.

После выхода сериала на Netflix к потоку критикующих присоединились и западные журналисты. Так, автор Washington Post Люк Джонс предостерегает всех зрителей Netflix от просмотра «Троцкого». По мнению журналиста, «Троцкий» — это «попытка российских СМИ продать своё мнение за рубеж». Автор неоднократно называет сериал «российской пропагандой на Netflix» и «инструментом мягкой силы для влияния на западных зрителей».