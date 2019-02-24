Сан-Франциско, США, 24 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Американский предприниматель Эван Уильямс, являющийся одним из сооснователей Twitter, покинул совет директоров компании. Об этом сообщает CNBC.

(сс) Joi Ito Эван Уильямс

В 2006 году Эван Уильямс стал одним из соучредителей компании Obvious Corp, запустившей сервис микроблогинга Twitter. В апреле 2007 года Twitter стал самостоятельной компанией, а Уильямс получил место в совете директоров. Также с 2008 по 2010 года он являлся генеральным директором Twitter.

Эван Уильямс сообщил, что уход из совета директоров позволит ему сосредоточиться на других проектах. В частности, он занимается развитием платформы для социальной журналистики Medium.

Отмечается, что ранее Уильямс продал значительное количество акции Twitter. В апреле 2018 года он владел 29 млн акций, а в декабре 2018 — 14,6 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении компании Twitter был составлен протокол об административном правонарушении. Администрация компании не предоставила надзорному ведомству информацию о местоположении баз данных, содержащих сведения о пользователях соцсети из России.