Окленд, США, 24 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» обыграл баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 24 февраля Сhampionat.com.

(сс) RMTip21 Логотип баскетбольного клуба «Хьюстон Рокетс»

Встреча проходила на домашнем паркете «Уорриорз» в Окленде и завершилась со счетом 112:118 (20:35, 34:26, 32:31, 26:26) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Кевин Дюрант, который набрал 29 очков за игру.

В составе победителей наиболее результативными оказались, записавшие на свой счет дабл-дабл, Крис Пол с 27 очками и 17 результативными передачами, Кеннет Фарид с 20 очками и 10 подборами и Пи-Джей Такер с 18 очками и 10 подборами.

По итогам игры «Хьюстон» находится на шестом месте западной конференции НБА. «Голден Стэйт» там же и продолжает лидировать.