Санкт-Петербург, 24 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Центральном районе Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на месте аварии

По предварительным данным, инцидент произошёл в 00:29 мск 24 февраля на Невском проспекте Санкт-Петербурга у дома №55. Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW X-6, совершил выезд на тротуар с наездом на группу пешеходов.

В результате ДТП двое мужчин скончались на месте от полученных травм, трём пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются личности погибших. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибла женщина, ещё три человека были госпитализированы с травмами.