Абу-Даби, 24 февраля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов достигло договорённости с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 млн дирхамов (почти $100 млн). Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает издание Gulfnews.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

Председатель Высшего комитета Фонда регулирования задолженности правительства ОАЭ Джабер Мохаммад Аль Сувейда заявил, что на данную меру власти пошли для того, чтобы поддержать социальную стабильность в ОАЭ и обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам.

Также власти этими мерами хотят повысить терпимость в обществе, так как 2019 год был объявлен в ОАЭ «годом терпимости».

Стоит отметить, что до 2017 года неуплата долгов в ОАЭ являлась уголовным преступлением. Затем был установлен штраф для должников.