Кировск, Ленинградская область, 24 февраля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Один человек погиб ещё трое пострадали в результате ДТП, которое произошло в Кировском районе Ленинградской области. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла вечером 23 февраля в 20:20 на 74-м километре Мурманского шоссе (федеральная трасса «Кола») в Кировском районе Ленинградской области. Легковой автомобиль Opel Astra, которым управляла женщина 1975 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшим на обочине дороги легковым автомобилем Hyundai Solaris.

В результате ДТП женщина-водитель Opel Astra скончалась на месте, ееё пассажирка 2005 года рождения получила травмы. Травмы получили также двое пассажиров Hyundai Solaris.

Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Шлиссельбурга. Их состояние медиками оценивается как средней тяжести.

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