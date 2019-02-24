Филадельфия, США, 24 февраля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл баскетболистов «Филадельфия Севенти Сикерс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».

(сс) SoulRider.222 Логотип баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Игра проходила на паркете «Уэллс-Фарго Центра» в Филадельфии и закончилась со счетом 130:115 (27:25, 32:31, 41:26, 30:33) в пользу гостей.

Гостевая команда сразу обозначила свое преимущество и в третьей четверти особенно жестко его реализовала.

Самым результативным игроком при этом стал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симонс, записавший на свой счет дабл-дабл с 29 очками и 10 результативными передачами.

У победителей наиболее результативным оказался боснийский центровой Юсуф Нуркич, также оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 10 подборами.

Отметим, по итогам игры «Портленд» находится на четвертой позиции западной конференции НБА, «Филадельфия» на пятой сточке восточной конференции.