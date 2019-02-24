Вашингтон, 24 февраля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Два человека погибли при крушении частного легкомоторного самолёта на территории американского штата Массачусетс. Об этом сообщает управление полиции штата Массачусетс в своём официальном аккаунте в Twitter.

Самолет Cessna 172

По данным полиции, авиакатастрофа произошла 23 февраля в 12:36 по местному времени (20:36 мск) на территории аэропорта Мэнсфилд в штате Массачусетс. При крушении погибли два человека, находившихся на борту самолёта.

При падении на землю самолёт взорвался и загорелся. По информации Федерального авиационного управления США, это был самолёт марки Cessna 172.

Расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы проводится специально назначенной группой сотрудников полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении грузового самолёта в американском штате Техас.