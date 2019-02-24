Сент-Луис, США, 24 февраля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл в серии послематчевых буллитов хоккеистов «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Решающий гол

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев в серии буллитов.

В основное время игры команды обменялись шайбами. В первом периоде шведский форвард «Сент-Луиса» Александр Стин открыл счет (8-я минута), а во втором нападающий «Бостона» Крис Вагнер счет сравнял (26-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее казались хозяева. Победная шайба на счету форварда хозяев Сэмми Блейза.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не отметился в матче результативными действиями и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.

Отметим, это 12-я победа «Сент-Луиса» в 13 последних матчах. Команда с 71 очком находится на пятом месте западной конференции НХЛ. «Бостон» же этим поражением прервал свою победную серию из 7 игр подряд и с 81 очком расположился на второй позиции на востоке.