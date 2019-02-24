Мюнхен, Германия, 24 февраля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Премьер-министр федеральной земли Бавария, председатель германской партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер считает, что такой стране, как Российская Федерация, в мировой политике не место на «скамье штрафников». Об этом Зедер заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стенка

По словам Зедера, он является убежденным сторонником трансатлантического сотрудничества. Но при этом Бавария всегда придерживалась курса на диалог с Российской Федерацией.

«В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то, что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом», — сказал баварский премьер-министр.

Кроме того, Зедер высказался в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2». Для Германии это необходимо, считает он, так как страна стремится отказаться от угля и ядерной энергии. В связи с этим он выразил непонимание, почему поставки российского газа по трубопроводу через Украину кому-то кажутся надежнее, чем прямые поставки из России.