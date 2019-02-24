Челябинск, 24 февраля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. В Челябинске проблема уборки снега продолжает оставаться актуальной. На ситуацию уже отреагировал губернатор области Борис Дубровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на тротуарах

Как следует из распространённого губернаторской пресс-службой видео, на совещании с чиновниками города он выступил с резкой критикой. Глава области подчеркнул, что Челябинск — это город-миллионник, и в нём люди живут для того, чтобы ходить не в кирзовых сапогах, а в туфлях.

По его словам, в пригороде Челябинска дорога лучше очищена от снега, чем в Челябинске. а в Тюмени чистят так хорошо, что даже видно бордюры.

«Знаете, кто сегодня звонит нам? Женщины молодые! Мы про рождаемость. Они говорят: «Слушай, с коляской невозможно пройти! Просто невозможно! Просто невозможно пройти! Плывём!» — передал Борис Дубровский своим подчинённым слова жительниц города.

По его словам, даже он не рискнул выйти из машины на одном из участков. «Я не решился выйти из машины!» — негодующе заявил губернатор.

«Невозможно так ходить! Просто невозможно!» — завершил своё выступление глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос с уборкой снега в Челябинске остаётся острым уже месяц. Власти одного из районов города в начале уходящей недели заявили о том, что расторгают договор с подрядчиком.

Некоторые местные жители признают: технику на улицах видят, рабочие чистят дороги. Но, судя по свежей реакции главы региона, проблема актуальна до сих пор.

Добавим также, что 26 февраля городская дума примет решение о том, кому быть главой города. Сейчас его обязанности временно исполняет Владимир Елистратов. При этом напомним, что прежний мэр, Евгений Тефтелев, в ноябре покинул свой пост. Наблюдатели тогда предположили, что проблема кроется в низком рейтинге Дубровского среди горожан. Смену власти они рассматривали как попытку подтянуть в городе показатели Бориса Александровича.

При этом отметим, что в сентябре на Южном Урале пройдут очередные выборы губернатора. И Борис Дубровский намерен в них участвовать, о чём и заявлял ранее. Впрочем, привлечь на свою сторону жителей Челябинска ему, судя по последним событиям, пока не удаётся. На смену «тефтелевым кучам» мусора пришли «елистратовские» снежные завалы. Некоторые наблюдатели полагают, что вопрос с очисткой города от снега уже стал политическим и может повлиять в том числе на перспективы участия нынешнего главы области в предстоящих выборах.

Добавим также, что разные наблюдатели намекают на то, что Дубровский якобы поставит перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. Впрочем, в пресс-службе губернатора эти слухи официально опровергли. А 20 февраля прозвучал официальный ответ пресс-службы на «грязные публикации».

«У самых различных заинтересантов есть свои бизнес-интересы в нашем регионе. Именно поэтому сегодня мы видим в федеральных, окружных СМИ и телеграм-каналах заказные статьи, цель которых — дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора.

Заказчика этой кампании мы знаем», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: Власти Челябинской области ответили на слухи о скорой отставке губернатора

По некоторым сведениям, уже весной станет известно, сможет ли Борис Дубровский принять участие в выборах губернатора или ему будет назначен преемник. Сам он готов избираться, но последнее слово скажет президент России.