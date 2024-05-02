Шадринск, Курганская область, 24 февраля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В Курганском областном суде вынесен приговор женщине, убившей ложкой трёхлетнего ребёнка. Ей назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского областного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наказание

Преступление совершено в ноября 2017 года в городе Шадринске. Установлено, что с сентября 2017 года трёхлетний мальчик со своей матерью по семейным обстоятельствам временно проживали в квартире обвиняемой. Хозяйка квартиры периодически присматривала за ребёнком, пока мать находилась на работе. Мальчик раздражал обвиняемую. В наказание она била его ремнём. В конце ноября 2017 года хозяйка квартиры нанесла мальчику несколько ударов металлической столовой ложкой по голове. Мальчик получил закрытую тупую черепно-мозговую травму, в результате которой он скончался.

Женщина признана виновной по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), и приговорена к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, отметили в Курганском областном суде.