Вашингтон, 24 февраля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Грузовой самолёт Boeing 767, принадлежащий авиакомпании Atlas Air, разбился в штате Техас в США. Об этом 23 февраля сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Самолет авиакомпании Atlas Air

Авиакатастрофа произошла около 12:45 по местному времени (21:45 мск) возле города Ануак в штате Техас. Двухмоторный самолёт в момент крушения совершал перелёт из Майами (штат Флорида) в город Хьюстон (штат Техас). Конечной точкой авиарейса должен был стать международный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне.

Информация о погибших или пострадавших на данное время отсутствует, но известно, что на борту самолёта находились три человека. Такие предварительные данные сообщило ФАУ на своей странице в соцсети Twitter.

Самолёт, по данным ФАУ, упал в воды залива Тринити-Бэй у побережья штата Техас. В данное время идут поисково-спасательные мероприятия. Расследованием причин и обстоятельств крушения самолёта занимается федеральное Управлению по безопасности на транспорте США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении двух самолётов во время подготовки к авиасалону в индийском городе Бангалор. Самолёты столкнулись в воздухе, по предварительным данным, один пилот погиб.