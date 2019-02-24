Сакраменто, США, 24 февраля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» проиграл команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 24 февраля Sport 24.

(сс) LWYang Басктебольный матч

Игра проходила в Сакраменто и завершилась победой хозяев со счетом 116:119 (24:31, 25:32, 34:31, 33:25).

Самым результативным игроком встречи стал Рассел Уэстбрук, в активе которого 41 очко, 10 подборов и 4 результативные передачи.

У победителей наиболее результативным оказался защитник Бадди Хилд, набравший 34 очка за матч.

Отметим, по итогам игры «Оклахома» находится на третьей строчке турнирной таблицы западной конференции НБА. «Сакраменто» там же на девятой позиции.