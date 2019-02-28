Куру, Франция, 24 февраля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Специалисты из России установили ракету-носитель «Союз-СТ-Б» на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

(сс) elisabetta_monaco Центр управления космическим центром Гвианы

Три ступени-носителя и космическая головная часть были доставлены на стартовую позицию. Сборка ракеты была проведена специалистами Роскосмоса непосредственно на пусковой установке. Также они состыковали коммуникации элементов ракеты, заправочные коммуникации и собрали схемы термостатирования, завершив операции, предусмотренные графиком подготовки.

Напомним, ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» будет использоваться для запуска на орбиту британских спутников связи OneWeb. Запуск запланирован на 28 февраля в 00:37 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б», запланированный на 26 февраля, был перенесён из-за необходимости изучения внештатной ситуации, возникшей при запуске египетского спутника EgyptSat-A.

Отметим, внештатная ситуация, возникшая во время отделения третей ступени ракеты-носителя «Союз», не помешала успешному выводу египетского спутника на околоземную орбиту.