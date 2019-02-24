США, 24 февраля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил с крупным счетом команде «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Игра проходила в Баффало и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

«Баффало» сразу повел в счете в первом периоде, шайбами отметились Джейсона Поменвиль (4-я минута) и Сэм Райнхарт (13-я). Во втором российский капитан гостей Александр Овечкин отыграл одну шайбу (23-я), однако удачно реализовавший большинство в конце периода Расмус Далин (40-я) снова довел преимущество хозяев до двух шайб.

В третьем периоде «Вашингтон» усилиями Андре Бураковски к 45-й минуте игры свел преимущество гостей к минимуму, однако радость госте был недолгой так как уже через минуту Сэм Райнхарт вновь поразил ворота соперника и восстановил разрыв в счете в две шайбы. Под занавес матча он же ещё раз отправил шайбу в пустые ворота соперника (60-я), оформив этим в мачте хет-трик и установив итоговый результат.

Шайба Александра Овечкина стала для российского форварда 44-й в сезоне, и он забил её с помощью результативной передачи ещё одного российского игрока «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Отметим, по итогам игры Баффало» с 66 очками расположилось на десятой строчке в турнирной таблице восточной конференции НХЛ, «Вашингтон» там же с 75 очками находится на пятой позиции.