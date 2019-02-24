Берн, 24 февраля, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Тела двоих альпинистов найдены в Швейцарии в районе горнолыжного курорта Церматт. Об этом сообщает портал Swissinfo со ссылкой на данные полиции швейцарского кантона Вале.

(сс) Oargi Швейцарская вершина Маттерхорна

Спортсмены 20 февраля собирались покорить гору Маттерхорн. Однако на склоне Хорлинграт на высоте 3700 м сорвались вниз. Их тела смогли найти утром 23 февраля — погибшие находились близ ледника Фургг.

Отмечается, что спортсмены не были связаны альпинистской веревкой. Они погибли при падении с высоты более 500 м. Альпинисты прибыли в Швейцарию из-за рубежа, однако их гражданство не называется.

По факту ЧП проводится расследование. Официальной процедуры опознания еще не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля группа лыжников попала под лавину в швейцарском кантоне Вале. Позднее стало известно о спасении четверых лыжников, под снежным завалом могли остаться еще шесть — восемь человек.

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