Москва, 24 февраля, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Шестилетний мальчик, который один провел ночь в московском парке Лосиный Остров, находится под наблюдением психологов и других специалистов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

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«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, мальчик активно восстанавливается», — говорится в сообщении.

Мать мальчика помещена под стражу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По окончании экспертиз и следственных действий будет решен вопрос о передаче ребенка опекунам. Расследование дела продолжается, пояснили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 33-летняя москвичка заявила в полицию о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, мальчик потерялся во время прогулки. Ребенка, однако, нашли на дороге замотанным в закрепленный скотчем мешок.

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