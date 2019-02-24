Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован на юго-западе Китая
Пекин, 24 февраля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на юго-западе Китая, в провинции Сычуань, 24 февраля. Такие данные приводит сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.
Эпицентр землетрясения находился на 11 км севернее городского округа Цзыгун, где проживает около 2,7 млн человек. На какой глубине находился очаг землетрясения, не уточняется.
О пострадавших и разрушениях сообщений нет.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в китайской провинции Сычуань 16 декабря 2018 года. Эпицентр землетрясения находился в уезде Синвэнь городского округа Ибинь, очаг залегал на глубине 12 км. Данных о пострадавших и ущербе не было.
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