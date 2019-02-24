Пекин, 24 февраля, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на юго-западе Китая, в провинции Сычуань, 24 февраля. Такие данные приводит сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

(сс) David Stanley Парк в Цзыгуне

Эпицентр землетрясения находился на 11 км севернее городского округа Цзыгун, где проживает около 2,7 млн человек. На какой глубине находился очаг землетрясения, не уточняется.

О пострадавших и разрушениях сообщений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в китайской провинции Сычуань 16 декабря 2018 года. Эпицентр землетрясения находился в уезде Синвэнь городского округа Ибинь, очаг залегал на глубине 12 км. Данных о пострадавших и ущербе не было.

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