Вашингтон, 24 февраля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Американские власти осуждают сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нападения на гражданских лиц, в результате которых погибли люди. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео написал в своем микроблоге в Twitter.

U.S. Department of State Майк Помпео

Помпео выразил возмущение действиями «бандитов Мадуро» и принес соболезнования близким погибших.

«Мы присоединяемся к их требованию [о восстановлении] справедливости», — написал Помпео.

Он добавил, что пока оппозиционный лидер Хуан Гуайдо стремится помочь людям, Мадуро якобы посылает вооруженные банды против невинных людей.

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О гибели по меньшей мере четырех человек на границе Венесуэлы и Бразилии написал 23 февраля в Twitter исполнительный директор неправительственной организации (НПО) «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро. Он отметил, что больница в Санта-Елена-де-Уайрене не справляется с потоком раненых, при этом её атакуют участники вооруженных проправительственных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля столкновения произошли также на границе Венесуэлы и Колумбии. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил о 285 пострадавших, 37 их которых потребовалась госпитализация.