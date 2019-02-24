Кукута, Колумбия, 24 февраля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Не менее 285 человек получили травмы в ходе столкновений на границе Колумбии и Венесуэлы. Об этом министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил во время пресс-конференции в Кукуте близ границы с Венесуэлой.

Rufino Uribe Флаг Венесуэлы

Он отметил, что столкновения произошли между волонтерами и венесуэльским правоохранителями. Против активистов был применен слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Читайте также: Вашингтон обвинил Мадуро в бесчеловечности из-за сгоревших грузовиков

Госпитализация потребовалась 37 пострадавшим. Из 285 пострадавших большинство — венесуэльцы, их 255 человек. Остальные 30 пострадавших — граждане Колумбии, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы отказались пустить в страну грузовики с гуманитарной помощью, отправленные из Колумбии. На венесуэльской части международного моста произошли столкновения.

Читайте также: Богота попыталась вернуть грузовики с гумпомощью из Венесуэлы