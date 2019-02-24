Киев, 24 февраля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко поставил под сомнение участие певицы Анны Корсун, известной как Maruv, в фестивале «Евровидение». Корсун ездит с гастролями в Россию, напомнил Кириленко на своей странице в Twitter.

NikolayFrolochkin Микрофон

Кириленко отметил, что представлять Украину на международном конкурсе не может артист, который «гастролирует в государстве-агрессоре», не считает это чем-то неприемлемым и планирует повторять такие выступления в дальнейшем. Ранее он написал в микроблоге, что национальный отбор на «Евровидение» является частью гибридной войны, которые РФ якобы ведет против Украины.

«Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена», — написал Кириленко.

Как сообщало ИА REGNUM, финал «Евровидения» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. О победе Корсун в отборе на Украине стало известно 23 февраля.

Читайте также: Претендентки на «Евровидение» от Украины заявили, что Киев потерял Крым