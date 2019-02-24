Посёлок городского типа Жолква, Украина, 24 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. «Украинскому агрессору» необходимо дать отпор, заявил президент Украины Петр Порошенко во время митинга в городе Жолква, допустив оговорку. Запись выступления украинского лидера доступна для просмотра в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко подчеркнул, что, будучи президентом и верховным главнокомандующим украинских вооруженных сил, обязан сохранить Украину и оборону Украины ради отпора «украинскому агрессору». При этом политик сделал запинку и уточнил, что имел в виду российскую «агрессию».

Над оговоркой Порошенко посмеялись и автор ролика, и находящиеся рядом люди.

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Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины является одним из 44 претендентов на высший пост в государстве. Президентские выборы намечены на Украине на 31 марта.

Ранее Порошенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок в ноябре 2018 года, после инцидента в Керченском проливе. Провокационное вторжение украинских военных кораблей в российские воды Порошенко именует не иначе как «российской агрессией».