Эр-Рияд, 24 февраля, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Высокая дипломатическая должность впервые в истории Саудовской Аравии доверена женщине. Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд будет представлять королевство в США, сообщает Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Указ о назначении принцессы Римы послом Саудовской Аравии в США издал наследный принц и первый заместитель премьер-министра Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который действует от имени короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Работать принцесса будет в ранге министра.

Отец Римы — принц Бандар, который руководил саудовской дипмиссией в Вашингтоне в 1983 — 2005 годах. Позднее принца Бандара назначили главой разведывательного управления королевства. Он был одновременно шефом разведки и главой Совета национальной безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать образование в элитном вузе при министерстве внутренних дел. Желающие учиться в этом вузе должны пройти медосмотр, собеседование и сдать письменный тест.

Читайте также: Женщины Саудовской Аравии получили право поступить в элитный вуз при МВД