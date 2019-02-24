Вашингтон, 24 февраля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен двигаться на больших скоростях при глубоком погружении. Перехватить такой аппарат крайне сложно, а остановить — почти невозможно, отмечают эксперты американского журнала The Popular Mechanics.

Mil.ru Подводный беспилотный аппарат «Посейдон»

Авторы издания прокомментировали видеозапись испытаний подводного аппарата, ранее опубликованную российским Минобороны. Они отметили, что подобное оружие предназначено для атаки на прибрежные объекты, например, базу субмарин или город.

Россия может задействовать «Посейдоны», отвечая на ядерную атаку. Беспилотный аппарат задуман как оружие «пугающего второго удара», призванного сделать чересчур опасным нападение на РФ с применением ядерного оружия, полагают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, о работе над «Посейдоном» президент РФ Владимир Путин впервые рассказал в марте 2018 года. Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, он заявил, что разработка комплекса идет по плану, а первая атомная подводная лодка — носитель беспилотного комплекса «Посейдон» будет спущена на воду весной 2019 года.

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