Москва, 24 февраля, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Заявление актера Алексея Серебрякова о России, якобы разжигающей войны в разных регионах мира, нельзя воспринимать, как политическое заявление. Артист с переменчивым настроением, Серебряков может сказать, что угодно, заявил актер Дмитрий Дюжев, передает «Пятый канал».

Леонид Соломаткин. Бродячие актеры. 1871

«Когда вам говорят о политике — слушайте политиков, зачем же такое разночтение?» — сказал Дюжев.

Он добавил, что Серебряков политиком не является, более того, его настроение меняется день ото дня — такова «актерская сущность».

Актер «живет солнцем, светом», о политике же должны говорить профессионалы. Люди актерской профессии должны вселять надежду на то, что Россия — лучшая страна в мира, а российские люди — самые лучшие, любимые и родные, заявил Дюжев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Серебряков, эмигрировавший из России в 2012 году, возложил на РФ ответственность за вооруженные конфликты в африканских странах, Сирии и на Украине. Жителям России, по его словам, приходится «демонстрировать псевдопатриотизм».

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