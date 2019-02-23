Киев, 24 февраля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. На 64‑й конкурс «Евровидение» от Украина поедет певица Maruv, передает телеканал 112 Украина.

Цитата из видео «MARUV – Siren song. Фінал. Національний відбір на Євробачення-2019» пользователя UAПерший. youtube.com Номер от MARUV

Решение принято по результатам отбора, который прошел на Украине 23 февраля: певица получила 11 баллов при максимальных 12. Причем жюри поставило ее на второе место, но зрители выбрали именно Maruv.

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве 14 —18 мая. От России нем будет участвовать Сергей Лазарев.