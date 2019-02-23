Богота, 24 февраля, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Приказ о возвращении грузовиков с гумпомощью от границы с Венесуэлой отдал колумбийский президент Иван Дуке, сообщается на его сайте.

(сс) Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

О решении Дуке спасти гумпомощь, которую не допустили в страну власти Венесуэлы, заявил в городе Кукуте (Колумбия) колумбийские министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо. Он утверждает, что для Боготы главное — «защита людей в приграничной зоне», поэтому Дуке приказал вернуть груз.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на предупреждения со стороны властей Венесуэлы оппозиция организовала ввоз гумпомощи через границу с Колумбией.

Чтобы не допустить проникновения гумпомощи в страну, венесуэльская полиция разогнала тех, кто хотел участвовать в ее переправке. Три из четырех грузовиков с гумпомощью сгорели, пострадали не менее десяти человек.