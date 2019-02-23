Богота, 24 февраля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Военный контингент Колумбии размещен на границе с Венесуэлой, передает TVV.

Колумбийский солдат

Уточняется, что колумбийские ВС размещены у моста Симона Боливара. Это произошло после того, как венесуэльские полицейские пересекли границу с Колумбией.

Напомним, попытка переправить через венесуэльско-колумбийскую границу гумпомощь США привела к столкновениям. Полиция Венесуэлы не позволила перевезти груз через границу, применив слезоточивый газ против тех, кто собирался участвовать в его переправке.

Читайте также: Вашингтон обвинил Мадуро в бесчеловечности из-за сгоревших грузовиков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не менее десяти человек пострадали в ходе инцидента на границе Венесуэлы с Колумбией, когда были сожжены три из четырех грузовиков с гумпомощью. В Белом доме осудили этот шаг, назвав политику Каракаса «бесчеловечной».