Вашингтон, 24 февраля, 2019, 02:04 — ИА Регнум. В бесчеловечности обвинил венесуэльского президента Николаса Мадуро глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки в Twitter.

Василий Поленов. Кисть левой руки с вытянутым указательным пальцем. 1880-е

Комментируя информацию о сгоревших грузовиках на венесуэльско-колумбийской границе, Марки заявил, что военные Венесуэлы поступили «бесчеловечно», поджигая машины с гумпомощью. Теперь, по словам представителя Белого дома, венесуэльцы останутся без «жизненно важной гуманитарной помощи».

Представитель американской администрации считает, что Мадуро должен был не уничтожать прибывший груз, а дать лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо переправить ее через границу. Марки добавил:

«Опять Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность».

Читайте также: Красный Крест призвал не трогать его символику в столкновениях в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля стало известно, что три грузовика с гумпомощью сожжены на венесуэльско-колумбийской границе — на той части моста, что находится на территории Боливарианской Республики. Всего в Венесуэлу ехало четыре грузовика с гумпомощью. При уничтожении машин порядка десяти человек пострадали.