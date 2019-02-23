Женева, Швейцария, 24 февраля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Незаконное использование эмблемы Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца во время столкновений у границ Венесуэлы недопустимо, говорится в сообщении организации в Twitter.

(сс) Sergio Russo Сотрудники Красного креста

В заявлении утверждается, что использование символики Красного Креста было замечено на Венесуэлы с Колумбией и с Бразилией: эмблему видели на одежде «людей, не являющихся сотрудниками общества».

Международная организация заявила, что люди, неправомерно использующие ее символику, подвергают Красный Крест угрозе потери «независимости» и «беспристрастности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля венесуэльским военным был отдан приказ о развертывании сил на колумбийской границе. Это связано с тем, что границу должен был пересечь груз с гумпомощью, которую венесуэльская оппозиция позиционирует как «спасение» народа Венесуэлы, а законные власти в Каракасе считают провокацией.