Богота, 24 февраля, 2019, 01:10 — ИА Регнум. Колумбийские дипломаты уедут из Венесуэлы «в ближайшее время», заявил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, сообщила пресс-службе ведомства.

(сс) Felipe Restrepo Acosta Штаб-квартира МИД Колумбии. Дворец Сан-Карлос

Комментируя решение Каракаса разорвать дипотношения с Боготой, Трухильо сказал:

«Ради безопасности жизней колумбийских дипломатов они уедут в Колумбию в ближайшее время».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Колумбией. Выступая перед сторонниками, президент Боливарианской Республики назвал колумбийского лидера Ивана Дуке «дьяволом».